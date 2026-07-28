16-летняя Лютова выиграла первый матч в карьере на турнире WTA после отказа Александровой

19-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова снялась по ходу стартового матча турнира WTA-250 в Мемфисе (США) с соотечественницей Кристиной Лютовой (229-й номер рейтинга) при счёте 6:7 (2:7), 6:4, 4:5. Эта победа стала для 16-летней Лютовой первой в карьере на турнирах WTA.

Теннисистки провели на корте 3 часа 8 минут. За время матча Екатерина Александрова выполнила девять подач навылет, допустив при этом 15 двойных ошибок, а также смогла реализовать 6 из 11 брейк-пойнтов. Кристина Лютова не сделала в игре эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 5 из 21 брейк-пойнта.

Во втором круге турнира в Мемфисе Кристина Лютова сыграет с австралийской теннисисткой Майей Джойнт.