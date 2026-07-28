Мирра Андреева рассказала о самых ярких воспоминаниях после победы на «РГ»-2026

Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о самых ярких воспоминаниях после победы на «Ролан Гаррос» – 2026.

«Если честно, единственное, что я помню — это огромное количество эмоций, которые я испытала за эти две недели. Не только в финальном матче, потому что я очень сильно нервничала практически во всех встречах, которые проводила там, начиная с первого круга.

Но я помню, что хорошо играла, что старалась поддерживать себя, верить в себя — и это как раз то, над чем я сейчас работаю. Мне кажется, эти две недели показали мне: если правильно настроиться психологически, всё может получиться.

Не знаю, я просто вспоминаю столько разных эмоций — настоящее счастье, волнение, эйфорию, прилив адреналина. Всё это происходило одновременно. И мне очень хочется снова испытать такие чувства», – сказала Андреева во время записи подкаста Served With Andy Roddick.