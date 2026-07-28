Екатерина Александрова покинула корт турнира в Мемфисе на инвалидной коляске

19-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова покинула корт после матча первого круга турнира в Мемфисе (США) на инвалидной коляске. Ранее россиянка снялась со встречи с соотечественницей Кристиной Лютовой при счёте 6:7 (2:7), 6:4, 4:5.

Фото: Скриншот трансляции

В третьем сете матча Александрова упала на корте и вызвала физиотерапевта. Стоит отметить, что на момент проведения встречи в Мемфисе была зафиксирована 36-градусная жара.

Для 16-летней Лютовой победа на турнире в Мемфисе стала первой в карьере на соревнованиях WTA. Во втором круге она встретится с австралийской теннисисткой Майей Джойнт.

Турнир в Мемфисе проходит с 27 июля по 2 августа.