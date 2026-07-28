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Екатерина Александрова покинула корт турнира в Мемфисе на инвалидной коляске

Екатерина Александрова покинула корт турнира в Мемфисе на инвалидной коляске
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19-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова покинула корт после матча первого круга турнира в Мемфисе (США) на инвалидной коляске. Ранее россиянка снялась со встречи с соотечественницей Кристиной Лютовой при счёте 6:7 (2:7), 6:4, 4:5.

Мемфис. 1-й круг
28 июля 2026, вторник. 18:05 МСК
Екатерина Александрова
19
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
Rt
1 2 3
         
6 2 		6 4
7 7 		4 5
         
Кристина Лютова
229
Россия
Кристина Лютова
К. Лютова

Фото: Скриншот трансляции

В третьем сете матча Александрова упала на корте и вызвала физиотерапевта. Стоит отметить, что на момент проведения встречи в Мемфисе была зафиксирована 36-градусная жара.

Для 16-летней Лютовой победа на турнире в Мемфисе стала первой в карьере на соревнованиях WTA. Во втором круге она встретится с австралийской теннисисткой Майей Джойнт.

Турнир в Мемфисе проходит с 27 июля по 2 августа.

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