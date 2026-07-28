Калинская — Касаткина: россиянка выиграла первый сет в матче турнира в Вашингтоне

Сегодня, 28 июля, продолжается хардовый турнир WTA-500 в Вашингтоне. 20-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская в первом круге соревнований играет с представительницей Австралии Дарьей Касаткиной, занимающей 61-ю строчку в рейтинге WTA. Калинская одержала победу в первом сете матча со счётом 6:4. Теннисистки затратили 28 минут на данный игровой отрезок.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Дарья Касаткина – Анна Калинская. Счёт личных встреч — 4-1 в пользу Касаткиной.

Турнир в Вашингтоне проходит с 27 июля по 2 августа. Действующей победительницей соревнований является канадская теннисистка Лейла Фернандес.