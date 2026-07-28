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Анна Калинская — Дарья Касаткина, результат матча 28 июля 2026, счет 2:0, 1-й круг WTA-500 Вашингтон

Анна Калинская за 59 минут обыграла Касаткину в первом круге турнира в Вашингтоне
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20-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская вышла во второй круг турнира WTA-500 в Вашингтоне (США), обыграв в стартовом матче соревнования представительницу Австралии Дарью Касаткину со счётом 6:4, 6:1.

Вашингтон (ж). 1-й круг
28 июля 2026, вторник. 22:45 МСК
Дарья Касаткина
61
Австралия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1
6 		6
         
Анна Калинская
20
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Теннисистки провели на корте 59 минут. За время матча Анна Калинская выполнила две подачи навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из шести. Дарья Касаткина сделала в игре один эйс, допустила восемь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из трёх.

Во втором круге турнира в Вашингтоне Анна Калинская сыграет с индонезийской теннисисткой Джаниче Чен.

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