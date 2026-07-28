15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Определились участники выставочного турнира Six Kings Slam

Определились участники выставочного турнира Six Kings Slam
Комментарии

Сегодня, 28 июля, стал известен список теннисистов, которые примут участие в выставочном турнире Six Kings Slam. Соревнования пройдут с 21 по 24 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В турнире примут участие итальянец Янник Синнер, испанец Карлос Алькарас, серб Новак Джокович, немец Александр Зверев, австралиец Алекс де Минор и американец Тейлор Фриц.

В прошлогоднем розыгрыше соревнований вместо де Минора принимал участие грек Стефанос Циципас. Победу на турнире одержал Янник Синнер, обыгравший в финале Карлоса Алькараса со счётом 6:2, 6:4. Итальянец получил за победу $ 6 млн, остальные теннисисты заработали по $ 1,5 млн.

Материалы по теме
US Open собрал фантастическую сетку микста. Джокович и Соболенко наконец-то сыграют в паре
US Open собрал фантастическую сетку микста. Джокович и Соболенко наконец-то сыграют в паре
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android