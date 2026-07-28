Определились участники выставочного турнира Six Kings Slam

Сегодня, 28 июля, стал известен список теннисистов, которые примут участие в выставочном турнире Six Kings Slam. Соревнования пройдут с 21 по 24 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В турнире примут участие итальянец Янник Синнер, испанец Карлос Алькарас, серб Новак Джокович, немец Александр Зверев, австралиец Алекс де Минор и американец Тейлор Фриц.

В прошлогоднем розыгрыше соревнований вместо де Минора принимал участие грек Стефанос Циципас. Победу на турнире одержал Янник Синнер, обыгравший в финале Карлоса Алькараса со счётом 6:2, 6:4. Итальянец получил за победу $ 6 млн, остальные теннисисты заработали по $ 1,5 млн.