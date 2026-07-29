17-летний сын Ллейтона Хьюитта одержал первую победу в карьере на турнире АТР

17-летний австралийский теннисист Круз Хьюитт (612-й номер рейтинга), сын двукратного чемпиона турниров «Большого шлема» Ллейтона Хьюитта, одержал первую в своей карьере победу в основной сетке турнира АТР. В матче первого круга турнира АТР-500 в Вашингтоне (США) Хьюитт обыграл 85-ю ракетку мира американца Маркоса Гирона со счётом 6:3, 6:4.
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Теннисисты провели на корте 1 час 14 минут. За время матча Хьюитт выполнил пять подач навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смог реализовать два брейк-пойнта из шести. Маркос Гирон сделал в игре четыре эйса, допустил пять двойных ошибок и не заработал ни одного брейк-пойнта.
Во втором круге турнира в Вашингтоне Круз Хьюитт сыграет с победителем встречи между греком Стефаносом Циципасом и первым номером посева на турнире австралийцем Алексом де Минором.
- 29 июля 2026
-
00:42
-
00:06
- 28 июля 2026
-
23:51
-
23:44
-
23:15
-
22:35
-
21:58
-
21:27
-
21:07
-
20:29
-
20:24
-
19:00
-
18:58
-
18:33
-
17:47
-
17:21
-
16:49
-
16:36
-
16:28
-
16:13
-
14:32
-
14:08
-
13:36
-
13:08
-
12:41
-
12:15
-
11:51
-
10:53
-
10:46
-
10:35
-
10:15
-
09:49
-
09:40
-
09:30
-
08:30