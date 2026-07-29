17-летний сын Ллейтона Хьюитта одержал первую победу в карьере на турнире АТР

17-летний австралийский теннисист Круз Хьюитт (612-й номер рейтинга), сын двукратного чемпиона турниров «Большого шлема» Ллейтона Хьюитта, одержал первую в своей карьере победу в основной сетке турнира АТР. В матче первого круга турнира АТР-500 в Вашингтоне (США) Хьюитт обыграл 85-ю ракетку мира американца Маркоса Гирона со счётом 6:3, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 14 минут. За время матча Хьюитт выполнил пять подач навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смог реализовать два брейк-пойнта из шести. Маркос Гирон сделал в игре четыре эйса, допустил пять двойных ошибок и не заработал ни одного брейк-пойнта.

Во втором круге турнира в Вашингтоне Круз Хьюитт сыграет с победителем встречи между греком Стефаносом Циципасом и первым номером посева на турнире австралийцем Алексом де Минором.