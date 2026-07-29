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17-летний сын Ллейтона Хьюитта одержал первую победу в карьере на турнире АТР

17-летний сын Ллейтона Хьюитта одержал первую победу в карьере на турнире АТР
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17-летний австралийский теннисист Круз Хьюитт (612-й номер рейтинга), сын двукратного чемпиона турниров «Большого шлема» Ллейтона Хьюитта, одержал первую в своей карьере победу в основной сетке турнира АТР. В матче первого круга турнира АТР-500 в Вашингтоне (США) Хьюитт обыграл 85-ю ракетку мира американца Маркоса Гирона со счётом 6:3, 6:4.

Вашингтон (м). 1-й круг
28 июля 2026, вторник. 21:35 МСК
Маркос Гирон
85
США
Маркос Гирон
М. Гирон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Круз Ллейтон Хьюитт
612
Австралия
Круз Ллейтон Хьюитт
К. Хьюитт

Теннисисты провели на корте 1 час 14 минут. За время матча Хьюитт выполнил пять подач навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смог реализовать два брейк-пойнта из шести. Маркос Гирон сделал в игре четыре эйса, допустил пять двойных ошибок и не заработал ни одного брейк-пойнта.

Во втором круге турнира в Вашингтоне Круз Хьюитт сыграет с победителем встречи между греком Стефаносом Циципасом и первым номером посева на турнире австралийцем Алексом де Минором.

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