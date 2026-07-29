«Стараюсь работать над этим». Мирра Андреева — об эмоциях на корте

Чемпионка «Ролан Гаррос» – 2026, пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о критике в свой адрес из-за эмоциональных реакций во время матчей.

– Как ты воспринимаешь, когда тебя критикуют за то, что ты, например, разбила что-то или сказала что-то на корте, о чём потом жалеешь?

— Я бы сказала, что в целом я очень эмоциональный человек. Если я выигрываю, я невероятно радуюсь, становлюсь очень счастливой. Если у меня хорошее настроение, я могу просто танцевать, раздражать свою команду, приставать ко всем, шутить. Но если у меня плохое настроение, я замыкаюсь, не разговариваю, бросаю мячи, бью ракеткой, могу ударить себя — то есть это буквально огромная разница между двумя состояниями.

Мне кажется, люди любят обсуждать подобные вещи. И когда что-то идёт не очень хорошо, они, конечно, будут об этом говорить — и это нормально, наверное, так устроены люди.

Очевидно, что какие-то моменты, которыми я не очень горжусь, когда происходят на больших аренах, становятся вирусными, и люди начинают их обсуждать. Я поняла, что от этого никуда не деться. Рано или поздно что-то всё равно окажется в интернете. Как хорошие моменты попадают в Сеть, так туда попадают и плохие. Думаю, с этим сталкиваются многие игроки.

Я стараюсь просто работать над этим: отходить от таких ситуаций, исправляться, становиться лучше, меняться, уделять этому внимание. Но, конечно, иногда это совсем непросто.

Я всё равно продолжаю пытаться улучшаться и работать над собой. А если какой-то момент становится публичным — ну, что ж, ничего уже не изменить, – сказала Андреева во время записи подкаста Served With Andy Roddick.