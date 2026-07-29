Бен Шелтон с победы стартовал на турнире в Вашингтоне, несмотря на остановку из-за дождя
Поделиться
Восьмая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон вышел во второй круг турнира категории АТР-500 после победы над соотечественником Мартином Даммом-младшим, занимающим в мировом рейтинге 104-е место. Встреча соперников продолжалась 2 часа 12 минут (4 часа 20 минут с учётом остановки из-за дождя) и завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:4.
Вашингтон (м). 1-й круг
28 июля 2026, вторник. 23:25 МСК
104
Мартин Дамм-мл.
М. Дамм-мл.
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|4
|6
8
Бен Шелтон
Б. Шелтон
По ходу матча Шелтон сделал семь эйсов, допустил четыре двойных ошибки и сумел реализовать три брейк-пойнта из пяти. Дамм подал навылет шесть раз, сделал три двойные ошибки, а также реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных.
В следующем круге Шелтон сразится с французским спортсменом 29-м номером рейтинга ATP Уго Умбером.
Комментарии
- 29 июля 2026
-
03:53
-
00:53
-
00:42
-
00:06
- 28 июля 2026
-
23:51
-
23:44
-
23:15
-
22:35
-
21:58
-
21:27
-
21:07
-
20:29
-
20:24
-
19:00
-
18:58
-
18:33
-
17:47
-
17:21
-
16:49
-
16:36
-
16:28
-
16:13
-
14:32
-
14:08
-
13:36
-
13:08
-
12:41
-
12:15
-
11:51
-
10:53
-
10:46
-
10:35
-
10:15
-
09:49
-
09:40