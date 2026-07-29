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Мартин Дамм-младший — Бен Шелтон, результат матча 29 июля 2026, счёт 1:2, 1-й круг турнира ATP-500 в Вашингтоне

Бен Шелтон с победы стартовал на турнире в Вашингтоне, несмотря на остановку из-за дождя
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Восьмая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон вышел во второй круг турнира категории АТР-500 после победы над соотечественником Мартином Даммом-младшим, занимающим в мировом рейтинге 104-е место. Встреча соперников продолжалась 2 часа 12 минут (4 часа 20 минут с учётом остановки из-за дождя) и завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:4.

Вашингтон (м). 1-й круг
28 июля 2026, вторник. 23:25 МСК
Мартин Дамм-мл.
104
США
Мартин Дамм-мл.
М. Дамм-мл.
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		4 6
         
Бен Шелтон
8
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

По ходу матча Шелтон сделал семь эйсов, допустил четыре двойных ошибки и сумел реализовать три брейк-пойнта из пяти. Дамм подал навылет шесть раз, сделал три двойные ошибки, а также реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных.

В следующем круге Шелтон сразится с французским спортсменом 29-м номером рейтинга ATP Уго Умбером.

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Календарь турнира АТР-500 в Вашингтоне (м)
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