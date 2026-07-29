Бен Шелтон с победы стартовал на турнире в Вашингтоне, несмотря на остановку из-за дождя

Восьмая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон вышел во второй круг турнира категории АТР-500 после победы над соотечественником Мартином Даммом-младшим, занимающим в мировом рейтинге 104-е место. Встреча соперников продолжалась 2 часа 12 минут (4 часа 20 минут с учётом остановки из-за дождя) и завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:4.

По ходу матча Шелтон сделал семь эйсов, допустил четыре двойных ошибки и сумел реализовать три брейк-пойнта из пяти. Дамм подал навылет шесть раз, сделал три двойные ошибки, а также реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных.

В следующем круге Шелтон сразится с французским спортсменом 29-м номером рейтинга ATP Уго Умбером.