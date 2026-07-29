Меншик одолел в трёх сетах 436-ю ракетку мира и вышел во 2-й раунд турнира в Вашингтоне

17-я ракетка мира чех Якуб Меншик с трудом обыграл 20-летнего американского теннисиста Тревора Свайду (436-й номер рейтинга) в матче первого круга турнира АТР-500 в Вашингтоне (США) со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 6:3.

Встреча соперников продолжалась 2 часа 18 минут (4 часа 34 минуты с учётом остановки из-за дождя).

По ходу матча Меншик сделал пять эйсов, допустил три двойные ошибки и сумел реализовать два брейк-пойнта из пяти. Свайда подал навылет один раз, не допустил двойных ошибок, а также не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из пяти заработанных.

Во втором круге турнира в Вашингтоне Якуб Меншик сыграет с 33-й ракеткой мира американцем Брэндоном Накашимой.