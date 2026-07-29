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Анастасия Потапова — Винус Уильямс, результат матча 29 июля 2026, счет 2:0, 1-й круг WTA-500 Вашингтон

Анастасия Потапова за 54 минуты обыграла Винус Уильямс в первом круге турнира в Вашингтоне
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27-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира WTA-500 в Вашингтоне (США), обыграв в стартовом матче соревнования победительницу семи турниров «Большого шлема», американскую теннисистку, легендарную Винус Уильямс (664-я в рейтинге), со счётом 6:3, 6:3.

Вашингтон (ж). 1-й круг
29 июля 2026, среда. 04:25 МСК
Анастасия Потапова
27
Австрия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Винус Уильямс
664
США
Винус Уильямс
В. Уильямс

Теннисистки провели на корте 54 минуты. За время матча Потапова выполнила две подачи навылет, допустив три двойные ошибки. Американская теннисистка сделала в игре один эйс, при этом допустила две двойные ошибки.

Во втором круге турнира в Вашингтоне Анастасия Потапова сыграет с российской теннисисткой Дианой Шнайдер.

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