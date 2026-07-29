Анастасия Потапова за 54 минуты обыграла Винус Уильямс в первом круге турнира в Вашингтоне

27-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира WTA-500 в Вашингтоне (США), обыграв в стартовом матче соревнования победительницу семи турниров «Большого шлема», американскую теннисистку, легендарную Винус Уильямс (664-я в рейтинге), со счётом 6:3, 6:3.

Теннисистки провели на корте 54 минуты. За время матча Потапова выполнила две подачи навылет, допустив три двойные ошибки. Американская теннисистка сделала в игре один эйс, при этом допустила две двойные ошибки.

Во втором круге турнира в Вашингтоне Анастасия Потапова сыграет с российской теннисисткой Дианой Шнайдер.