Матч де Минора и Циципаса на турнире ATP 500 в Вашингтоне перенесли из-за дождя
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Дождь стал причиной переноса матча первого круга турнира ATP 500 в Вашингтоне (США) между австралийским теннисистом Алексом де Минором и греком Стефаносом Циципасом.
Вашингтон (м). 1-й круг
29 июля 2026, среда. 20:00 МСК
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Алекс де Минор
А. де Минор
Не начался
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Стефанос Циципас
С. Циципас
Первая ракетка турнира и действующий чемпион де Минор должен был открыть вечернюю сессию вторника матчем против Циципаса — бывшей третьей ракетки мира в рейтинге ATP. Однако из-за грозовой погоды в Вашингтоне встречу перенесли на среду.
Победитель встречи де Минаур — Циципас в следующем раунде сыграет с 17-летним австралийцем Крузом Хьюиттом, который во вторник одержал свою первую победу в ATP-туре, обыграв американца Маркоса Гирона.
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