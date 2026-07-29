Турнир АТР-500 в Вашингтоне: результаты матчей на 28 июля

С 28 на 29 июля, в Вашингтоне (США) продолжился розыгрыш хардового турнира категории АТР-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей второго игрового дня соревнований.

Теннис. АТР-500. Вашингтон. Результаты матчей на 28 июля, мск:

Уго Умбер (Франция) – Андрес Мартин (США Q) – 6:2, 7:5;

Камиль Майхшак (Польша) – Томми Пол (США) – 7:5, 7:6 (7:4);

Алекс Михельсен (США) – Маккензи Макдональд (США, LL) – 6:4, 7:5;

Артюр Фис (Франция, 8) – Рафаэль Ходар (Испания) – 6:7 (5:7), 3:6;

Адриан Маннарино (Франция) – Лёнер Тьен (США, 5) – 7:5, 6:4;

Маркос Гирон (США, Q) – Круз Ллейтон Хьюитт (Австралия, Q) – 3:6, 4:6;

Брэндон Накашима (США) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – 6:3, 6:4;

Мартин Дамм-мл. (США, Q) – Бен Шелтон (США, 2) – 4:6, 6:4, 4:6;

Тревор Свайда (США, Q) – Якуб Меншик (Чехия, 7) – 2:6, 7:6 (7:5), 3:6;

Алекс де Минор (Австралия, 1) – Стефанос Циципас (Греция, WC) – перенос.

Турнир в Вашингтоне проходит с 27 июля по 2 августа. Действующим победителем соревнований является австралийский теннисист Алекс де Минор.