Турнир WTA-500 в Вашингтоне: результаты матчей на 28 июля

С 28 на 29 июля, в Вашингтоне (США) продолжился розыгрыш хардового турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей второго игрового дня соревнований.

Теннис. WTA-500. Вашингтон. Результаты матчей на 28 июля, мск:

Джульетта Пареджа (США, Q) — Ван Синьюй (Китай) — 6:7 (3:7), 3:6;

Кристина Букша (Испания) — Полина Кудерметова (Узбекистан, Q) — 7:5, 6:7 (4:7), 0:6;

Александра Эала (Филиппины) — Чжэн Циньвэнь (Китай, WC) — 4:6, 6:4, 6:1;

Дарья Касаткина (Австралия, Q) — Анна Калинская (Россия, 5) — 4:6, 1:6;

Магдалена Френх (Польша) — Энн Ли (США) — 6:4, 6:3;

Анастасия Потапова — Винус Уильямс (США, WC) — 6:3, 6:3.

Турнир в Вашингтоне проходит с 27 июля по 2 августа.