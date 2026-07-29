Турнир WTA-500 в Вашингтоне: результаты матчей на 28 июля
С 28 на 29 июля, в Вашингтоне (США) продолжился розыгрыш хардового турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей второго игрового дня соревнований.
Теннис. WTA-500. Вашингтон. Результаты матчей на 28 июля, мск:
- Джульетта Пареджа (США, Q) — Ван Синьюй (Китай) — 6:7 (3:7), 3:6;
- Кристина Букша (Испания) — Полина Кудерметова (Узбекистан, Q) — 7:5, 6:7 (4:7), 0:6;
- Александра Эала (Филиппины) — Чжэн Циньвэнь (Китай, WC) — 4:6, 6:4, 6:1;
- Дарья Касаткина (Австралия, Q) — Анна Калинская (Россия, 5) — 4:6, 1:6;
- Магдалена Френх (Польша) — Энн Ли (США) — 6:4, 6:3;
- Анастасия Потапова — Винус Уильямс (США, WC) — 6:3, 6:3.
Турнир в Вашингтоне проходит с 27 июля по 2 августа.
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