Турнир WTA-500 в Вашингтоне: расписание матчей на 29 июля

Сегодня, 29 июля, в Вашингтоне, США, продолжится розыгрыш хардового турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего игрового дня соревнований.

Теннис. WTA-500. Вашингтон. Расписание матчей на 29 июля (время московское):

17:00. Джессика Пегула (США) – Магдалена Френх (Польша);

18:00. Ван Синьюй (Китай) – Людмила Самсонова (Россия);

18:00. Лейла Фернандес (Китай) – Александра Эала (Филиппины);

21:30. Эмма Наварро (США) – Элизабетта Коччаретто (Италия);

1:30. Эшлин Крюгер (США) – Наоми Осака (Япония).

Турнир в Вашингтоне проходит с 27 июля по 2 августа. Действующей чемпионкой соревнований является 34-я ракетка мира Лейла Фернандес (Канада).