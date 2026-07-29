«У меня нет слов». Потапова прокомментировала победу над Винус Уильямс в Вашингтоне

27-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова прокомментировала победу над семикратной чемпионкой турниров «Большого шлема» американкой Винус Уильямс в первом круге турнира WTA-500 в Вашингтоне, США. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3.

«У меня нет слов, потому что в детстве я всегда смотрела на неё и на то, как она выигрывала все эти турниры, а теперь играю против неё. Невероятно рада, что у меня есть шанс сыграть с ней. Она потрясающая.

Из-за дождя было немного неудобно, потому что не успела размяться перед матчем, поэтому мне пришлось играть без разминки. Думаю, поэтому у меня был медленный старт, если это можно так назвать», — приводит слова Потаповой пресс-служба WTA.