«У меня нет слов». Потапова прокомментировала победу над Винус Уильямс в Вашингтоне
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27-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова прокомментировала победу над семикратной чемпионкой турниров «Большого шлема» американкой Винус Уильямс в первом круге турнира WTA-500 в Вашингтоне, США. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3.
Вашингтон (ж). 1-й круг
29 июля 2026, среда. 04:25 МСК
27
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
664
Винус Уильямс
В. Уильямс
«У меня нет слов, потому что в детстве я всегда смотрела на неё и на то, как она выигрывала все эти турниры, а теперь играю против неё. Невероятно рада, что у меня есть шанс сыграть с ней. Она потрясающая.
Из-за дождя было немного неудобно, потому что не успела размяться перед матчем, поэтому мне пришлось играть без разминки. Думаю, поэтому у меня был медленный старт, если это можно так назвать», — приводит слова Потаповой пресс-служба WTA.
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