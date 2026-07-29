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Турнир АТР-500 в Вашингтоне: расписание матчей на 29 июля

Турнир АТР-500 в Вашингтоне: расписание матчей на 29 июля
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Сегодня, 29 июля, в Вашингтоне, США, продолжится розыгрыш хардового турнира категории АТР-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего игрового дня соревнований.

Теннис. АТР-500. Вашингтон. Расписание матчей в ночь с 29 на 30 июля (время московское):

  • 20:00 — Алекс де Минор (Австралия, 1) — Стефанос Циципас (Греция, WC);
  • 20:00 — Александр Вукич (Австралия, Q) — Лоренцо Музетти (Италия, 4);
  • 21:30 — Тейлор Фриц (США, 3) — Камиль Майхшак (Польша);
  • 01:00 — Алекс Михельсен (США) — Адриан Маннарино (Франция);
  • 03:00 — Рафаэль Ходар (Испания) — Кей Нисикори (Япония, WC).

Турнир в Вашингтоне проходит с 27 июля по 2 августа. Действующим чемпионом соревнований является Алекс де Минор.

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