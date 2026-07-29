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Борис Беккер отреагировал на первую победу сына Хьюитта в матче турнира АТР

Борис Беккер отреагировал на первую победу сына Хьюитта в матче турнира АТР
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер отреагировал на первую победу 17-летнего Круза Хьюитта в матче основной сетки турнира АТР. На старте «пятисотника» в Вашингтоне Хьюитт одолел американца Маркуса Гирона (6:3, 6:4).

«Потрясающие новости из Вашингтона! Ллейтон, должно быть, чертовски гордится им… Хорошая работа, дружище!» – написал Беккер у себя на странице в соцсети.

Круз Хьюитт является сыном бывшей первой ракетки мира, победителя двух турниров «Большого шлема» Ллейтона Хьюитта. В июле 2026 года он дошёл до финала юниорского Уимблдона, где уступил Джордану Ли (6:4, 4:6, 5:7).

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