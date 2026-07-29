Фриц отреагировал на новость об участии в выставочном турнире Six Kings Slam — 2026

10-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц отреагировал на новость о своём участии в турнире выставочном турнире Six Kings Slam — 2026, который пройдёт с 21 по 24 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

«С нетерпением жду возвращения на турнир Six Kings Slam!» — написал у себя на странице в соцсети Фриц, упомянув даты и источник трансляции соревнований.

Помимо Фрица, в турнире примут участие Янник Синнер, испанец Карлос Алькарас, серб Новак Джокович, немец Александр Зверев и австралиец Алекс де Минор.

В прошлогоднем розыгрыше соревнований вместо де Минора принимал участие грек Стефанос Циципас. Победу на турнире одержал Янник Синнер, обыгравший в финале Карлоса Алькараса со счётом 6:2, 6:4. Итальянец получил за победу $ 6 млн, остальные теннисисты заработали по $ 1,5 млн.