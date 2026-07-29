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«Наконец-то чувствую себя комфортно в туре». Потапова — о своих результатах в этом сезоне

«Наконец-то чувствую себя комфортно в туре». Потапова — о своих результатах в этом сезоне
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27-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова после выхода во второй круг турнира WTA-500 в Вашингтоне высказалась о своих результатах в этом сезоне.

«Я просто стала более зрелой. Наконец-то чувствую себя комфортно в туре. Уже несколько раз участвовала во всех этих турнирах и немного набралась опыта. Теперь ставлю перед собой высокие цели и просто стараюсь усердно работать, чтобы их достичь», — приводит слова Потаповой пресс-служба WTA.

В сезоне-2026 Потапова сыграла в финале «пятисотника» в Линце, 1/2 финала «тысячника» в Мадриде. На турнирах «Большого шлема» Анастасия на Australian Open проиграла в третьем круге, на «Ролан Гаррос» в 1/8 финала, а на Уимблдоне завершила борьбу на старте турнира.

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