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«Он правильно делает, что бережёт себя». Фоньини — о снятии Синнера с турнира в Монреале

«Он правильно делает, что бережёт себя». Фоньини — о снятии Синнера с турнира в Монреале
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Бывший теннисист из Италии Фабио Фоньини высказался о решении пятикратного чемпиона турниров «Большого шлема» итальянца Янника Синнера сняться с «Мастерса» в Монреале, Канада.

«Отказ Янника от участия в турнире в Монреале меня не удивляет. Он правильно делает, что бережёт себя для US Open. Сегодня любой может выиграть «Мастерс». В мои времена Роджер, Рафа и Ноле ни разу не пропустили ни одного. Это было невозможно», — приводит слова Фоньини Sky Sports Italia.

Ранее Синнер во второй раз подряд выиграл чемпионский титул на Уимблдоне, одолев в финале турнира немца Александра Зверева (6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4), а позже снялся с розыгрыша «Мастерса» в Монреале, Канада, прервав свою победную серию на турнирах данной категории. На счету итальянца шесть побед подряд на «Мастерсах», он не проигрывал на таких турнирах с ноября 2025 года.

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