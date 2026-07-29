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Макки — о Синнере: пропуск Монреаля — признак зрелости чемпиона. Величие мыслит иначе

Макки — о Синнере: пропуск Монреаля — признак зрелости чемпиона. Величие мыслит иначе
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Известный тренер Рик Макки считает, что решение пятикратного чемпиона турниров «Большого шлема» итальянца Янника Синнера сняться с «Мастерса» в Монреале является признаком зрелости чемпиона.

«Решение Синнера пропустить Монреаль — признак зрелости чемпиона, который смотрит в более широкую перспективу. Величие мыслит иначе, чем остальной мир. Это лучшее решение, потому что это его решение. Он знает путь и то, как он должен чувствовать себя и играть. Нет неправильного или правильного, есть просто лучший способ — и это путь Синнера», — написал Макки в социальных сетях.

«Мастерс» в Монреале пройдёт со 2 по 18 августа. Действующим победителем соревнований является американский теннисист Бен Шелтон.

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