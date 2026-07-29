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Круз Хьюитт прокомментировал свою первую победу на турнире АТР

Круз Хьюитт прокомментировал свою первую победу на турнире АТР
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612-я ракетка мира австралийский теннисист Круз Хьюитт, являющийся сыном победителя двух турниров «Большого шлема» Ллейтона Хьюитта, прокомментировал свою первую победу в основной сетке турнира АТР. На старте «пятисотника» в Вашингтоне Хьюитт одолел американца Маркуса Гирона (6:3, 6:4).

Вашингтон (м). 1-й круг
28 июля 2026, вторник. 21:35 МСК
Маркос Гирон
85
США
Маркос Гирон
М. Гирон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Круз Ллейтон Хьюитт
612
Австралия
Круз Ллейтон Хьюитт
К. Хьюитт

«Победа тут ощущается как что-то нереальное. Конечно, я видел, как тут играл мой отец. Помню, ездил к нему на последний турнир. Много воспоминаний об этом. Выход во второй круг — это нечто особенное», — приводит слова Хьюитта официальный сайт АТР.

Также 17-летний теннисист заявил, что был бы рад сразиться во втором круге с соотечественником Алексом де Минором. Соперник Хьюитта определится в матче между де Минором и греком Стефаносом Циципасом 29 июля.

«Разделить корт с Алексом — мечта. Он мне как старший брат. Я его знаю практически всю жизнь. Он у нас ночевал, мы вместе отмечали Рождество, многому научил меня. Думаю, для нас обоих это будет хорошим памятным моментом», — добавил Хьюитт.

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