Круз Хьюитт прокомментировал свою первую победу на турнире АТР

612-я ракетка мира австралийский теннисист Круз Хьюитт, являющийся сыном победителя двух турниров «Большого шлема» Ллейтона Хьюитта, прокомментировал свою первую победу в основной сетке турнира АТР. На старте «пятисотника» в Вашингтоне Хьюитт одолел американца Маркуса Гирона (6:3, 6:4).

«Победа тут ощущается как что-то нереальное. Конечно, я видел, как тут играл мой отец. Помню, ездил к нему на последний турнир. Много воспоминаний об этом. Выход во второй круг — это нечто особенное», — приводит слова Хьюитта официальный сайт АТР.

Также 17-летний теннисист заявил, что был бы рад сразиться во втором круге с соотечественником Алексом де Минором. Соперник Хьюитта определится в матче между де Минором и греком Стефаносом Циципасом 29 июля.

«Разделить корт с Алексом — мечта. Он мне как старший брат. Я его знаю практически всю жизнь. Он у нас ночевал, мы вместе отмечали Рождество, многому научил меня. Думаю, для нас обоих это будет хорошим памятным моментом», — добавил Хьюитт.