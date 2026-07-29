Круз Хьюитт прокомментировал свою первую победу на турнире АТР

612-я ракетка мира австралийский теннисист Круз Хьюитт, являющийся сыном победителя двух турниров «Большого шлема» Ллейтона Хьюитта, прокомментировал свою первую победу в основной сетке турнира АТР. На старте «пятисотника» в Вашингтоне Хьюитт одолел американца Маркуса Гирона (6:3, 6:4).
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
«Победа тут ощущается как что-то нереальное. Конечно, я видел, как тут играл мой отец. Помню, ездил к нему на последний турнир. Много воспоминаний об этом. Выход во второй круг — это нечто особенное», — приводит слова Хьюитта официальный сайт АТР.
Также 17-летний теннисист заявил, что был бы рад сразиться во втором круге с соотечественником Алексом де Минором. Соперник Хьюитта определится в матче между де Минором и греком Стефаносом Циципасом 29 июля.
«Разделить корт с Алексом — мечта. Он мне как старший брат. Я его знаю практически всю жизнь. Он у нас ночевал, мы вместе отмечали Рождество, многому научил меня. Думаю, для нас обоих это будет хорошим памятным моментом», — добавил Хьюитт.
- 29 июля 2026
-
11:57
-
11:30
-
11:18
-
10:58
-
10:41
-
10:15
-
09:55
-
09:54
-
09:43
-
09:30
-
08:30
-
06:23
-
06:08
-
05:50
-
05:30
-
04:47
-
03:53
-
00:53
-
00:42
-
00:06
- 28 июля 2026
-
23:51
-
23:44
-
23:15
-
22:35
-
21:58
-
21:27
-
21:07
-
20:29
-
20:24
-
19:00
-
18:58
-
18:33
-
17:47
-
17:21
-
16:49