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«Доволен на 50% и на 50% несчастен». Кей Нисикори — о своей карьере

«Доволен на 50% и на 50% несчастен». Кей Нисикори — о своей карьере
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Бывшая четвёртая ракетка мира японский теннисист Кей Нисикори рассказал, что не до конца доволен своей карьерой. Он уйдёт из тенниса после турнира ATP-500 в Токио.

«В голове крутится множество мыслей. Конечно, я доволен своей карьерой, но в то же время у меня нет таких значительных достижений, как победа на турнире «Большого шлема». У меня также нет ни одного титула на турнирах серии «Мастерс», поэтому чувствую, что мне этого не хватает. Доволен на 50% и на 50% несчастен.

Из-за моего роста и отсутствия особенно сильного телосложения я получил множество травм и пережил очень трудные времена. Пропустил, не знаю, три или четыре года карьеры из 20. Поэтому должен быть доволен тем, чего добился, особенно тем, что выиграл много турниров, дошёл до финала «Большого шлема», достиг многих целей и входил в топ-10. Я должен быть счастлив, даже несмотря на то, что некоторые цели мне не удалось достичь.

Должен напоминать себе, что я, кажется, был первым азиатским мужчиной, достигшим такой позиции в рейтинге. Да, я должен быть счастлив», — приводит слова Нисикори Бен Ротенберг.

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