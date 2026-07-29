«Мне нужно поднять свой уровень». Нисикори — о предстоящем матче с Ходаром в Вашингтоне
Поделиться
Бывшая четвёртая ракетка мира японский теннисист Кей Нисикори высказался о предстоящем матче с испанцем Рафаэлем Ходаром на турнире ATP-500 в Вашингтоне.
Вашингтон (м). 2-й круг
30 июля 2026, четверг. 03:00 МСК
24
Рафаэль Ходар
Р. Ходар
Не начался
|1
|2
|3
|
|
721
Кей Нисикори
К. Нисикори
«Наконец-то чувствую себя физически готовым и снова могу играть в хороший теннис. Рад вернуться. В первом матче у моего организма не было проблем, и сейчас он в порядке, но не знаю, смогу ли сыграть три или четыре встречи подряд. Следующий матч с сильным соперником, мне нужно поднять свой уровень.
С нетерпением жду встречи с Ходаром. Он очень сильный, быстрый игрок, который находится на подъёме, очень хочу сыграть против него. Он молод, никогда с ним не встречался, так что это хорошая возможность для меня», — приводит слова Нисикори Бен Ротенберг.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 июля 2026
-
13:36
-
13:24
-
13:14
-
12:54
-
12:13
-
11:57
-
11:30
-
11:18
-
10:58
-
10:41
-
10:15
-
09:55
-
09:54
-
09:43
-
09:30
-
08:30
-
06:23
-
06:08
-
05:50
-
05:30
-
04:47
-
03:53
-
00:53
-
00:42
-
00:06
- 28 июля 2026
-
23:51
-
23:44
-
23:15
-
22:35
-
21:58
-
21:27
-
21:07
-
20:29
-
20:24
-
19:00