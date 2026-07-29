«Мне нужно поднять свой уровень». Нисикори — о предстоящем матче с Ходаром в Вашингтоне

Бывшая четвёртая ракетка мира японский теннисист Кей Нисикори высказался о предстоящем матче с испанцем Рафаэлем Ходаром на турнире ATP-500 в Вашингтоне.

«Наконец-то чувствую себя физически готовым и снова могу играть в хороший теннис. Рад вернуться. В первом матче у моего организма не было проблем, и сейчас он в порядке, но не знаю, смогу ли сыграть три или четыре встречи подряд. Следующий матч с сильным соперником, мне нужно поднять свой уровень.

С нетерпением жду встречи с Ходаром. Он очень сильный, быстрый игрок, который находится на подъёме, очень хочу сыграть против него. Он молод, никогда с ним не встречался, так что это хорошая возможность для меня», — приводит слова Нисикори Бен Ротенберг.