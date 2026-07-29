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«Мне нужно поднять свой уровень». Нисикори — о предстоящем матче с Ходаром в Вашингтоне

«Мне нужно поднять свой уровень». Нисикори — о предстоящем матче с Ходаром в Вашингтоне
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Бывшая четвёртая ракетка мира японский теннисист Кей Нисикори высказался о предстоящем матче с испанцем Рафаэлем Ходаром на турнире ATP-500 в Вашингтоне.

Вашингтон (м). 2-й круг
30 июля 2026, четверг. 03:00 МСК
Рафаэль Ходар
24
Испания
Рафаэль Ходар
Р. Ходар
Не начался
1 2 3
         
         
Кей Нисикори
721
Япония
Кей Нисикори
К. Нисикори

«Наконец-то чувствую себя физически готовым и снова могу играть в хороший теннис. Рад вернуться. В первом матче у моего организма не было проблем, и сейчас он в порядке, но не знаю, смогу ли сыграть три или четыре встречи подряд. Следующий матч с сильным соперником, мне нужно поднять свой уровень.

С нетерпением жду встречи с Ходаром. Он очень сильный, быстрый игрок, который находится на подъёме, очень хочу сыграть против него. Он молод, никогда с ним не встречался, так что это хорошая возможность для меня», — приводит слова Нисикори Бен Ротенберг.

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