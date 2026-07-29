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Кей Нисикори рассказал, с кем хотел бы сыграть перед тем, как завершить карьеру

Кей Нисикори рассказал, с кем хотел бы сыграть перед тем, как завершить карьеру
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Бывшая четвёртая ракетка мира японский теннисист Кей Нисикори рассказал, что больше всего до завершения карьеры хотел бы сыграть с итальянцем Янником Синнером, испанцем Карлосом Алькарасом, американцем Тейлором Фрицем и датчанином Хольгером Руне.

«Я хотел бы сразиться с Фрицем или Руне перед тем, как завершить карьеру. Поэтому мне интересно посмотреть, на что я способен и с кем мне предстоит встретиться. Выложусь на полную.

Конечно, с Синнером и Алькарасом. Уже достаточно играл против Саши и Новака. Также играл против Тиафо и Фонсеки. Если бы мне пришлось выбирать, это были бы эти двое», — приводит слова Нисикори Punto de Break.

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