Кей Нисикори рассказал, с кем хотел бы сыграть перед тем, как завершить карьеру

Бывшая четвёртая ракетка мира японский теннисист Кей Нисикори рассказал, что больше всего до завершения карьеры хотел бы сыграть с итальянцем Янником Синнером, испанцем Карлосом Алькарасом, американцем Тейлором Фрицем и датчанином Хольгером Руне.

«Я хотел бы сразиться с Фрицем или Руне перед тем, как завершить карьеру. Поэтому мне интересно посмотреть, на что я способен и с кем мне предстоит встретиться. Выложусь на полную.

Конечно, с Синнером и Алькарасом. Уже достаточно играл против Саши и Новака. Также играл против Тиафо и Фонсеки. Если бы мне пришлось выбирать, это были бы эти двое», — приводит слова Нисикори Punto de Break.