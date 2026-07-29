«Не думаю, что хочу путешествовать». Нисикори — о планах после завершения карьеры

Бывшая четвёртая ракетка мира японский теннисист Кей Нисикори рассказал, чем планирует заниматься после завершения карьеры.

«Мне нравится тренировать, но не думаю, что хочу продолжать путешествовать. Меня вполне устраивает отсутствие постоянных поездок. Люблю тренировать, особенно юниоров, потому что им есть над чем работать, у них есть настоящее стремление к совершенствованию. Иногда мне действительно доставляет удовольствие работать с ними», — приводит слова Нисикори Punto de Break.

Нисикори выступает на турнире ATP-500 в Вашингтоне. Во втором круге соревнований он сыграет с испанцем Рафаэлем Ходаром.