Рыбакина и Бенчич провели в Братиславе совместную тренировку

Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и швейцарка Белинда Бенчич, занимающая в рейтинге WTA 14-е место, провели в Братиславе, Словакия, совместную тренировку. Видео со спортсменками на корте опубликовал аккаунт словацкого теннисного клуба «Локомотива» у себя на странице в соцсети.

Ближайшим турниром, на который заявлены обе теннисистки, является «тысячник» в Торонто. Он начнётся 2 августа. Ранее стало известно, что Бенчич и Рыбакина сыграют в смешанном парном разряде на US Open — 2026. Партнёром швейцарки станет Флавио Коболли (Италия), напарником Рыбакиной — американец Тейлор Фриц.