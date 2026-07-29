«Это партнёрство возникло случайно». Эала — о миксте с Оже-Альяссимом на US Open — 2026

28-я ракетка мира филиппинская теннисистка Александра Эала высказалась об игре с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в миксте на US Open — 2026.

«Это партнёрство возникло случайно, но я очень рада возможности играть с ним. Могу многому научиться, работая с ним в паре. И, конечно, Открытый чемпионат США — это очень захватывающее место для игры в парном разряде, думаю, что смешанный парный разряд тоже очень интересен, особенно с учётом состава команд. Это будет очень интересно и станет для меня действительно прекрасной возможностью», — приводит слова Эалы Tennis Hesd.

Смешанный парный разряд US Open — 2026 пройдёт с 24 по 26 августа.