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Шаповалов поздравил жену с днём рождения после победы на старте турнира в Лос-Кабосе

Шаповалов поздравил жену с днём рождения после победы на старте турнира в Лос-Кабосе
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68-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов после победы в первом круге турнира категории АТР-250 в Лос-Кабосе поздравил с днём рождения свою жену. Канадец с 2025 года женат на шведской теннисистке Мирьям Бьёрклунд. В борьбе за выход во второй круг турнира в Лос-Кабосе Шаповалов одолел австралийца Ринки Хидзикату.

Лос-Кабос. 1-й круг
29 июля 2026, среда. 07:20 МСК
Денис Шаповалов
68
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		3 2
         
Ринки Хидзиката
93
Австралия
Ринки Хидзиката
Р. Хидзиката

«Прежде чем я перейду к матчу, хочу поздравить с днём рождения свою жену, потому что в Майами уже полночь. С днём рождения, Мирьям. Желаю тебе всего наилучшего», – цитирует Шаповалова официальный сайт АТР.

В следующем круге турнира в Лос-Кабосе Шаповалов сразится с Родриго Пачеко Мендесом.

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