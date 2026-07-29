Шаповалов поздравил жену с днём рождения после победы на старте турнира в Лос-Кабосе

68-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов после победы в первом круге турнира категории АТР-250 в Лос-Кабосе поздравил с днём рождения свою жену. Канадец с 2025 года женат на шведской теннисистке Мирьям Бьёрклунд. В борьбе за выход во второй круг турнира в Лос-Кабосе Шаповалов одолел австралийца Ринки Хидзикату.

«Прежде чем я перейду к матчу, хочу поздравить с днём рождения свою жену, потому что в Майами уже полночь. С днём рождения, Мирьям. Желаю тебе всего наилучшего», – цитирует Шаповалова официальный сайт АТР.

В следующем круге турнира в Лос-Кабосе Шаповалов сразится с Родриго Пачеко Мендесом.