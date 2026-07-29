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Ренне Стаббс назвала имя теннисистки, которая следующей выиграет первый ТБШ

Ренне Стаббс назвала имя теннисистки, которая следующей выиграет первый ТБШ
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Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс назвала имя теннисистки, которая, по её мнению, следующей выиграет свой первый турнир «Большого шлема».

«После возвращения после травмы, думаю, у Виктории Мбоко есть способности, смелость и уверенность. Она не слишком нервничает, а просто идёт вперёд. Ей есть над чем работать. Самое главное, её подача может стать ещё лучше. Думаю, её удар справа технически можно улучшить, однако именно её спокойная уверенность заставляет меня отдать ей предпочтение.

Будем надеяться, что когда Виктория оправится от травмы колена, она действительно сможет выиграть турнир «Большого шлема» в ближайшие несколько лет. Мбоко не только умеет сильно бить по мячу и обладает мощной первой подачей, но и просто верит в себя. Она этого не показывает, не слишком высокомерна, но думаю, что она играет немного лучше, чем Александра Эала. Подача Эалы никогда не принесёт ей титул на турнире «Большого шлема», — приводит слова Стаббс Tennis Head.

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