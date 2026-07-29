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Ига Швёнтек ответила, доставляет ли ей популярность неудобства в общественных местах

Ига Швёнтек ответила, доставляет ли ей популярность неудобства в общественных местах
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Восьмая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек ответила, испытывает ли неудобства из-за популярности, если находится в общественном месте.

– Можете ли вы спокойно ходить по улице?
– Сегодня я проверила это в Варшаве. Делала покупки в магазине, было непросто. За 30 минут ко мне подошли восемь человек. Мне всегда приходится быть готовой к фотосессии, это нарушает мой собственный ритм. Когда я ела фокаччу, боялась испачкаться, потому что кто-нибудь захочет сфотографироваться. Но эти взаимодействия всегда довольно приятны, потому что люди не посмеют сказать мне что-нибудь нехорошее в лицо, — сказала Швёнтек в подкасте Natalia Szymańczyk Podcast на YouTube.

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