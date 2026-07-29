«Выздоравливай скорее и возвращайся сильнее». Лютова — Александровой после матча в Мемфисе

229-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Кристина Лютова пожелала скорейшего восстановления соотечественнице Екатерине Александровой (19-я в рейтинге) после того, как она не смогла закончить их матч первого круга на турнире WTA-250 в Мемфисе.

«Мои наилучшие пожелания Екатерине! Выздоравливай скорее и возвращайся сильнее», — написала Лютова в социальных сетях.

Встреча завершилась при счёте 6:7 (2:7), 6:4, 4:5. В третьем сете матча Александрова упала на корте и вызвала физиотерапевта. На момент проведения встречи в Мемфисе была зафиксирована 36-градусная жара. Екатерина покинула корт на инвалидной коляске.