«Выздоравливай скорее и возвращайся сильнее». Лютова — Александровой после матча в Мемфисе
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229-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Кристина Лютова пожелала скорейшего восстановления соотечественнице Екатерине Александровой (19-я в рейтинге) после того, как она не смогла закончить их матч первого круга на турнире WTA-250 в Мемфисе.
Мемфис. 1-й круг
28 июля 2026, вторник. 18:05 МСК
19
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
Rt
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|4
|5
229
Кристина Лютова
К. Лютова
«Мои наилучшие пожелания Екатерине! Выздоравливай скорее и возвращайся сильнее», — написала Лютова в социальных сетях.
Встреча завершилась при счёте 6:7 (2:7), 6:4, 4:5. В третьем сете матча Александрова упала на корте и вызвала физиотерапевта. На момент проведения встречи в Мемфисе была зафиксирована 36-градусная жара. Екатерина покинула корт на инвалидной коляске.
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