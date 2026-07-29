Роддик считает, что Синнер может пропустить несколько турниров в 2027 году перед «РГ»

Чемпион US Open — 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист, а ныне эксперт Энди Роддик высказался о решении пятикратного чемпиона турниров «Большого шлема» Янника Синнера сняться с «Мастерса» в Монреале, Канада, а также предположил, что итальянец может пропустить несколько турниров в 2027 году перед «Ролан Гаррос».

«Вы собираетесь добавить две недели к своему графику перед поездкой в ​​Нью-Йорк? Ответ для топ‑игроков, которые хорошо выступили на грунте и траве, в основном — нет, по первым отзывам, особенно с учётом более длинного формата у мужчин.

Если победитель Уимблдона хочет взять отпуск, угадайте, когда это произойдёт… Во время соревнований в Канаде, именно тогда они начнут наращивать интенсивность тренировок.

Я увидел Янника после его победы на Уимблдоне и спросил: «Что дальше?» Он ответил: «Немного отдыха». В глубине души я подумал: «Ладно, значит, Канада выбывает». Это одна из тех странных вещей, когда нужно быть осторожным со своими желаниями.

И вот ещё один интересный момент. Он отказался от участия. Учитывая, что перед «Ролан Гаррос» показывал почти идеальную игру, но его тело подвело, пропустит ли он часть грунтовых турниров в следующем году, чтобы привести тело в порядок и уделить приоритетное внимание физической подготовке к «Ролан Гаррос»?

Гораздо проще принять решение отказаться от чего-то, когда это двухнедельное обязательство, чем приехать, отыграть кучу матчей за две недели, а затем взять неделю отдыха перед Открытым чемпионатом США», — приводит слова Роддика Tennis Head.