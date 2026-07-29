«Зависит от ситуации». Ига Швёнтек — о мыслях о теннисе во время отпуска

Восьмая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, насколько долгим может быть её отпуск, а также поделилась, забывает ли она о спорте во время отдыха.

– Насколько долгий отпуск вы можете себе позволить?

– Отпуск в Греции длился около недели. У меня было семь выходных, потом я возвращалась к работе. Затем в ноябре у нас более длительный отпуск. Там иногда можно позволить себе две недели, но у меня обычно было 10 дней, потому что я хотела начать сезон раньше и сыграть на United Cup. В общей сложности после каждого турнира «Большого шлема» у меня пять или шесть выходных. Просто я часто еду домой. После турнира «Большого шлема» я уже два месяца в туре, поэтому мне не хочется ехать куда-то ещё. Я часто езжу домой, но после Уимблдона и в ноябре я еду куда-нибудь в тёплое место, чтобы поплавать в море и полностью расслабиться.

– Можно ли полностью не вспоминать о теннисе? И сколько дней требуется, чтобы во время отпуска о нём забыть?

– Это зависит от ситуации, потому что, если, например, идёт крупный турнир, мне очень интересно, как обстоят дела. Например, прямо сейчас, когда я была в отпуске, Хуберт Хуркач всё ещё играл на Уимблдоне. Мне было трудно это игнорировать, поэтому я постоянно проверяла результаты и интересовалась, что будет дальше. Но когда нет соревнований, всё намного проще. Хотя, признаюсь, бывают моменты, когда мне это просто уже становится неважно.

Думаю, это зависит от того, насколько сильно я хотела участвовать в турнире, до какого круга я дошла. Если, например, я проиграла в третьем круге, то, по сути, просто закрыла этот этап. Понимаю, что мне нужно перезагрузиться, подумать о будущем. А если, например, я проиграла в четвертьфинале или полуфинале, мне любопытно посмотреть, что будет в следующих матчах, и я всё ещё с головой погружаюсь в турнир, пока он не закончится, – сказала Швёнтек в подкасте Natalia Szymańczyk на YouTube.