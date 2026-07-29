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«Этот настрой всегда был во мне». Эала — о трёхсетовике с Циньвэнь в Вашингтоне

«Этот настрой всегда был во мне». Эала — о трёхсетовике с Циньвэнь в Вашингтоне
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28-я ракетка мира филиппинская теннисистка Александра Эала рассказала, что чем больше трёхсетовых матчей она сыграла против сильных соперниц, тем увереннее она себя чувствует. В первом круге турнира WTA-500 в Вашингтоне Эала обыграла Чжэн Циньвэнь со счётом 4:6, 6:4, 6:1.

Вашингтон (ж). 1-й круг
28 июля 2026, вторник. 20:40 МСК
Александра Эала
28
Филиппины
Александра Эала
А. Эала
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		4 1
         
Чжэн Циньвэнь
123
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

«Мне кажется, этот настрой всегда был во мне. Это прежде всего вопрос психологии. Но вместе с тем этому тоже можно научиться. Сейчас у меня уже больше опыта, и я лучше умею использовать этот настрой на самом высоком уровне.

Это связано и с тем, что мой теннис стал сильнее. Ты всегда хочешь побеждать и бороться до конца, но после прогресса, которого я добилась за последний год, у меня стало гораздо больше возможностей подкреплять это своей игрой», — приводит слова Эалы пресс-служба WTA.

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