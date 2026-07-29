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Стал известен заявочный лист турнира АТР-250 в Уинстон-Сейлеме

Стал известен заявочный лист турнира АТР-250 в Уинстон-Сейлеме
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Пресс-служба турнира категории АТР-250 в Уинстон-Сейлеме опубликовала заявочный лист теннисистов, которые выступят на соревнованиях в 2026 году. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с частичным списком спортсменов, планирующих выступить на турнире, который начнётся 23 августа в США.

Теннис. Турнир АТР-250, Уинстон-Сейлем. Заявочный лист (частично):

Артур Риндеркнеш (Франция);
Алехандро Табило (Чили);
Игнасио Бусе (Перу);
Артур Фери (Великобритания);
Рафаэль Коллиньон (Бельгия);
Хауме Мунар (Испания);
Мариано Навоне (Аргентина);
Янник Ханфман (Германия);
Итан Куинн (США);
Адриан Маннарино (Франция);
Люка Ван Аш (Франция);
Хуан Мануэль Серундоло (Аргентина);
Кентен Алис (Франция);
Себастьян Баэс (Аргетина);
Томаш Махач (Чехия);
Фабиан Марожан (Венгрия);
Теренс Атман (Франция);
Корентен Муте (Франция);
Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды);
Денис Шаповалов (Канада);
Даниэль Альтмайер (Германия);
Хамад Меджедович (Сербия).

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