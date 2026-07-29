Стал известен заявочный лист турнира АТР-250 в Уинстон-Сейлеме

Пресс-служба турнира категории АТР-250 в Уинстон-Сейлеме опубликовала заявочный лист теннисистов, которые выступят на соревнованиях в 2026 году. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с частичным списком спортсменов, планирующих выступить на турнире, который начнётся 23 августа в США.

Теннис. Турнир АТР-250, Уинстон-Сейлем. Заявочный лист (частично):

Артур Риндеркнеш (Франция);

Алехандро Табило (Чили);

Игнасио Бусе (Перу);

Артур Фери (Великобритания);

Рафаэль Коллиньон (Бельгия);

Хауме Мунар (Испания);

Мариано Навоне (Аргентина);

Янник Ханфман (Германия);

Итан Куинн (США);

Адриан Маннарино (Франция);

Люка Ван Аш (Франция);

Хуан Мануэль Серундоло (Аргентина);

Кентен Алис (Франция);

Себастьян Баэс (Аргетина);

Томаш Махач (Чехия);

Фабиан Марожан (Венгрия);

Теренс Атман (Франция);

Корентен Муте (Франция);

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды);

Денис Шаповалов (Канада);

Даниэль Альтмайер (Германия);

Хамад Меджедович (Сербия).