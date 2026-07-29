15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«В большинстве мест никогда не знаешь, чего ожидать». Эала — о публике в Вашингтоне

«В большинстве мест никогда не знаешь, чего ожидать». Эала — о публике в Вашингтоне
Комментарии

28-я ракетка мира филиппинская теннисистка Александра Эала высказалась о поддержке публики на турнире WTA-500 в Вашингтоне. В первом круге она обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь со счётом 4:6, 6:4, 6:1.

«Я впервые играю в Вашингтоне. Знала, что здесь есть филиппинская община, но в большинстве мест никогда не знаешь, чего ожидать. Меня очень приятно удивила атмосфера. На трибунах была потрясающая поддержка, она буквально заряжала энергией», – приводит слова Эалы пресс-служба WTA.

Во втором круге соревнований Эала встретится с Лейлой Фернандес из Канады, которая занимает 34-ю строчку в мировом рейтинге.

Материалы по теме
«Этот настрой всегда был во мне». Эала — о трёхсетовике с Циньвэнь в Вашингтоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android