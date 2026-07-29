«В большинстве мест никогда не знаешь, чего ожидать». Эала — о публике в Вашингтоне

28-я ракетка мира филиппинская теннисистка Александра Эала высказалась о поддержке публики на турнире WTA-500 в Вашингтоне. В первом круге она обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь со счётом 4:6, 6:4, 6:1.

«Я впервые играю в Вашингтоне. Знала, что здесь есть филиппинская община, но в большинстве мест никогда не знаешь, чего ожидать. Меня очень приятно удивила атмосфера. На трибунах была потрясающая поддержка, она буквально заряжала энергией», – приводит слова Эалы пресс-служба WTA.

Во втором круге соревнований Эала встретится с Лейлой Фернандес из Канады, которая занимает 34-ю строчку в мировом рейтинге.