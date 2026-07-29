«Против подруги играть непросто». Калинская — о победе над Касаткиной в Вашингтоне

20-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская прокомментировала победу над представительницей Австралии Дарьей Касаткиной в первом круге турнира WTA-500 в Вашингтоне (США). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:1.

– Она раньше доставляла тебе немало проблем. Кажется, до сегодняшнего матча она выиграла четыре из пяти ваших предыдущих встреч. Что было иначе в этот раз?

– Да, с ней мне всегда очень тяжело. Мы знакомы с самого детства, и каждый матч против неё получается очень сложным и физически затратным.

Помню, однажды я уже её обыгрывала, но она всё ещё ведёт в нашем личном противостоянии. Хотя после сегодняшнего матча разрыв стал меньше. Я довольна своей игрой, но против подруги играть непросто.

– И при этом она очень хитрый игрок. Она не относится к тем, кто просто мощно бьёт с задней линии. У неё очень разнообразная игра. Хотя ты видела это уже много раз, с такими теннисистками всё равно непросто играть, верно?

– Конечно. У неё есть практически все удары в арсенале. Она очень неудобная соперница, умеет запутать и залезть тебе в голову. Поэтому мне нужно было сохранять концентрацию и просто делать свою работу. Она действительно очень умный игрок, – сказала Калинская в студии Tennis Channel.