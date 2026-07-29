«Топ-игроки теперь должны знать: этот парень умеет играть!» Беккер — о Рафаэле Ходаре

Победитель шести турниров «Большого шлема» немецкий теннисист Борис Беккер прокомментировал победу испанца Рафаэля Ходара над французом Артюром Фисом в первом круге хардового турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США). Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Ходара.

«Смотрел матч… Ходар даже на харде хорош! Остальные топ-игроки теперь должны знать: этот парень умеет играть! А Артюр всё ещё немного не в форме после недавнего перерыва!» – написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

Во втором круге турнира Рафаэль Ходар встретится с представителем Японии Кеем Нисикори (721-й номер рейтинга).