«Топ-игроки теперь должны знать: этот парень умеет играть!» Беккер — о Рафаэле Ходаре
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Победитель шести турниров «Большого шлема» немецкий теннисист Борис Беккер прокомментировал победу испанца Рафаэля Ходара над французом Артюром Фисом в первом круге хардового турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США). Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Ходара.
Вашингтон (м). 1-й круг
28 июля 2026, вторник. 20:30 МСК
22
Артюр Фис
А. Фис
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
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|6
24
Рафаэль Ходар
Р. Ходар
«Смотрел матч… Ходар даже на харде хорош! Остальные топ-игроки теперь должны знать: этот парень умеет играть! А Артюр всё ещё немного не в форме после недавнего перерыва!» – написал Беккер на своей странице в социальных сетях.
Во втором круге турнира Рафаэль Ходар встретится с представителем Японии Кеем Нисикори (721-й номер рейтинга).
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