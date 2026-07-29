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«Топ-игроки теперь должны знать: этот парень умеет играть!» Беккер — о Рафаэле Ходаре

«Топ-игроки теперь должны знать: этот парень умеет играть!» Беккер — о Рафаэле Ходаре
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Победитель шести турниров «Большого шлема» немецкий теннисист Борис Беккер прокомментировал победу испанца Рафаэля Ходара над французом Артюром Фисом в первом круге хардового турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США). Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Ходара.

Вашингтон (м). 1-й круг
28 июля 2026, вторник. 20:30 МСК
Артюр Фис
22
Франция
Артюр Фис
А. Фис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		3
7 7 		6
         
Рафаэль Ходар
24
Испания
Рафаэль Ходар
Р. Ходар

«Смотрел матч… Ходар даже на харде хорош! Остальные топ-игроки теперь должны знать: этот парень умеет играть! А Артюр всё ещё немного не в форме после недавнего перерыва!» – написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

Во втором круге турнира Рафаэль Ходар встретится с представителем Японии Кеем Нисикори (721-й номер рейтинга).

Турнирная сетка ATP-500 в Вашингтоне
Календарь ATP-500 в Вашингтоне
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