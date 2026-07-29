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Мирра Андреева рассказала, какой элемент своей игры она хотела бы улучшить

Мирра Андреева рассказала, какой элемент своей игры она хотела бы улучшить
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Чемпионка «Ролан Гаррос» – 2026, пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, какой элемент своей игры она хотела бы улучшить.

«Мне очень хотелось бы улучшить свою игру с лёта. Именно поэтому я стараюсь чаще играть в парном разряде и чаще выходить к сетке в одиночных матчах, чтобы заставлять себя делать это и смотреть, что из этого получится. Я бы не сказала, что совсем плохо играю с лёта, но мне не хватает уверенности. Иногда я позволяю себе один раз за матч выполнить комбинацию «подача — выход к сетке» и посмотреть, что получится. Иногда это срабатывает, иногда нет, но именно этот элемент игры мне очень хотелось бы улучшить.

Я хочу чаще завершать розыгрыши у сетки, играть немного агрессивнее, потому что, я бы сказала, мой стиль игры всё ещё больше склоняется к оборонительному. Но если появляется возможность, я могу войти в корт и действовать более агрессивно.

Поэтому я бы хотела чаще пользоваться шансами входить в корт, чаще завершать розыгрыши у сетки. Ну и, конечно, было бы здорово иметь более мощную подачу!» – сказала Андреева во время записи подкаста Served With Andy Roddick.

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