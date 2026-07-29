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Анна Калинская — о выступлении в сезоне-2026: снова получаю удовольствие от игры

Анна Калинская — о выступлении в сезоне-2026: снова получаю удовольствие от игры
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20-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская оценила своё выступление в сезоне-2026, отметив, что чувствует себя лучше в физическом плане, чем в предыдущем.

«В этом году, пожалуй, я чувствую себя лучше всего с точки зрения здоровья. Психологически я тоже чувствую себя хорошо. Не ощущаю истощения, а это здорово, потому что с таким состоянием сталкиваются многие игроки.

И самое главное — я снова получаю удовольствие от игры. Для меня это важнее всего. Надеюсь, что смогу сохранить это ощущение и завершить сезон на очень позитивной ноте», – сказала Калинская в студии Tennis Channel.

Ранее Калинская вышла во второй круг турнира в Вашингтоне (США), где ей предстоит сыграть с представительницей Индонезии Джаниче Чен.

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