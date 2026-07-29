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Ван Синьюй — Людмила Самсонова, результат матча 29 июля 2026, счет 0:2, 2-й круг WTA-500 Вашингтон

Людмила Самсонова вышла в 1/4 финала турнира в Вашингтоне, где может сыграть со Шнайдер
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70-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в 1/4 финала турнира WTA-500 в Вашингтоне (США), обыграв в матче второго круга китаянку Ван Синьюй (42-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2.

Вашингтон (ж). 2-й круг
29 июля 2026, среда. 18:10 МСК
Ван Синьюй
42
Китай
Ван Синьюй
В. Синьюй
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Людмила Самсонова
70
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Теннисистки провели на корте 1 час 10 минут. За время матча Людмила Самсонова выполнила шесть подач навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из семи. Ван Синьюй сделала в игре два эйса, допустила четыре двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из шести заработанных.

В 1/4 финала турнира в Вашингтоне Людмила Самсонова сыграет с победительницей встречи Диана Шнайдер (Россия) – Анастасия Потапова (Австрия).

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