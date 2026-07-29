Людмила Самсонова вышла в 1/4 финала турнира в Вашингтоне, где может сыграть со Шнайдер

70-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в 1/4 финала турнира WTA-500 в Вашингтоне (США), обыграв в матче второго круга китаянку Ван Синьюй (42-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 10 минут. За время матча Людмила Самсонова выполнила шесть подач навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из семи. Ван Синьюй сделала в игре два эйса, допустила четыре двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из шести заработанных.

В 1/4 финала турнира в Вашингтоне Людмила Самсонова сыграет с победительницей встречи Диана Шнайдер (Россия) – Анастасия Потапова (Австрия).