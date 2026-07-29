«Для меня большая честь дебютировать здесь». Ходар — об ATP-500 в Вашингтоне

Испанский теннисист Рафаэль Ходар, занимающий 24-ю строчку рейтинга, рассказал об ощущениях от турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США).

«Я очень хорошо себя здесь чувствую. Тут отличные условия и прекрасная организация. Для меня большая честь дебютировать здесь. Мне не терпится вновь выйти на корт, сыграть следующий матч. Знаете, многие мои друзья и тренеры из университета приедут посмотреть на меня, и, конечно, это даёт мне дополнительную мотивацию», — сказал Ходар на пресс-конференции после матча.

Во втором круге турнира Рафаэль Ходар встретится с представителем Японии Кеем Нисикори (721-й номер рейтинга).