«Это были великолепные 10 лет». Бывший тренер Оже-Альяссима — о завершении сотрудничества

Французский тренер Фредерик Фонтан рассказал, как он и канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим решили завершить своё сотрудничество.

«После «Мастерса» в Торонто в прошлом году у нас состоялся разговор. Мы вместе обсуждали возможность добавить кого-то в команду на сезон-2026 или завершить наше сотрудничество в конце 2025 года, если не будет результатов. Но поскольку он закончил сезон на пятом месте, мы естественным образом продолжили работу.

После «Ролан Гаррос» мы решили, что завершим сотрудничество после Уимблдона — на хорошей ноте. Поражение от Флавио Коболли в четвертьфинале «Ролан Гаррос» могло стать ускоряющим фактором. Была возможность выйти в полуфинал и даже в финал — сетка была открытой…

Конечно, это стало большим разочарованием для него, но также и для нас, его команды. Мы завершили работу после двух его лучших сезонов: сейчас он занимает четвёртое место в мире, ему удалось дойти как минимум до четвертьфинала на всех турнирах «Большого шлема» и «Мастерс» серии 1000, а также сыграть в двух полуфиналах турниров «Большого шлема».

Нам не хватило только титула на турнире «Большого шлема» и возможности подняться ещё выше. Это были великолепные десять лет, в которых было только положительное, даже несмотря на взлёты и падения. Я ни о чём не жалею. Он сможет сделать следующий шаг, у него есть для этого фундамент», – приводит слова Фонтана L’Equipe.