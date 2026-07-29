Александр Бублик снялся с розыгрыша «Мастерса» в Монреале

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик снялся с розыгрыша предстоящего «Мастерса» в Монреале (Канада). Его место займёт австралиец Ринки Хидзиката. Стоит отметить, что Бублик также не принимал участия в розыгрыше турнира в сезоне-2025.

Ранее с «Мастерса» в Монреале снялись другие топ-теннисисты, среди которых первая ракетка мира итальянец Янник Синнер, серб Новак Джокович, испанец Карлос Алькарас и другие игроки АТР-тура.

«Мастерс» в Монреале пройдёт со 2 по 13 августа. Действующим победителем соревнований является американский теннисист Бен Шелтон, который в финале прошлогоднего турнира обыграл россиянина Карена Хачанова (6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:3)).