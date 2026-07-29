«Я в первый раз в жизни чувствовал панику». Зверев — о финале «Ролан Гаррос» — 2026

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о дне финала «Ролан Гаррос» – 2026.

– Слушай, как ты пережил тот день? Я имею в виду, ты годами к этому шёл, все говорили, что ты самый талантливый, лучший теннисист мира, но не хватает «Шлема».

– Да, для меня этот день был на самом деле… До того момента, как я выиграл, день складывался не очень хорошо.

– Правда?

– Да, потому что у меня было так много стресса. Я в первый раз в жизни чувствовал панику. Хотя вообще на «Ролан Гаррос» я нервничал не так много. Хорошо справлялся с ситуацией, когда внезапно вылетел Синнер, вылетел Джокович, вылетели все, и я вдруг стал фаворитом. До финала я справлялся нормально. Но в день финала почти не спал. На разминке я чувствовал себя новичком на корте, вообще не чувствовал своё тело.

– Ты нервничал?

– Я так нервничал, я был… безумно напряжённым. В голове повторял: «Окей, я играю финал не против Алькараса, не против Синнера, против которых обычно играю, а против Флавио Коболли, которого я должен обыграть. Он отличный игрок, без вопросов, он замечательный парень, но этот финал я должен выиграть».

В общем, я испытывал огромное давление, потому что в моём возрасте — мне 29 — не знаешь наверняка, сколько ещё шансов будет. Но потом, когда я выиграл, всё ушло, и остались только радость и облегчение, – сказал Зверев в подкасте Knossi meets.