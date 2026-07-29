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Александр Зверев сравнил эмоции от победы на Олимпиаде и турнире «Большого шлема»

Александр Зверев сравнил эмоции от победы на Олимпиаде и турнире «Большого шлема»
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Вторая ракетка мира немец Александр Зверев поделился ощущениями от олимпийского золота и титула «Большого шлема».

– Каково это — олимпийское золото по сравнению с «Большим шлемом»? Есть разница или ощущения похожи?
– Да, похожи. Конечно, «Большой шлем» я ждал дольше. Олимпийское золото я выиграл с первого раза. Но олимпийское золото было по-настоящему особенным (смеётся). Для меня, не знаю почему, не могу объяснить, но ощущение было ещё интенсивнее, сильнее, потому что ты жил в Олимпийской деревне, жил в «Немецком доме», и он весь переживал за тебя. Дома, когда я вернулся, я сразу понял, что значило олимпийское золото для всей страны. Это было… не могу объяснить, но это было совершенно другое чувство. Такого я никогда не испытывал на теннисных турнирах, – сказал Зверев в подкасте Knossi meets.

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