«Андрей Рублёв тогда был намного лучше меня». Зверев — о начале своей спортивной карьеры

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поделился воспоминаниями о начале своей профессиональной спортивной карьеры.

– Как выглядит путь в профессиональную карьеру?

– В 12 лет начинаешь играть первые чемпионаты Германии. Я их сразу выиграл в 12 лет.

– О боже, в 12 лет!

– И потом начинаешь в 12 лет играть первые европейские турниры, чтобы мериться силами с лучшими в Европе. Там я не всегда был лучшим. Были другие — например, Андрей Рублёв, который до сих пор играет. Он был намного, намного лучше меня. Были ещё два румына, которые были намного лучше меня, были ещё несколько русских, которые тоже были намного лучше меня. Но я всегда был где-то шестым, седьмым, восьмым в своём возрасте в Европе, но никогда не был первым.

– И это тебя расстраивало, да?

– Нет, это меня не расстраивало, это просто было так. Я до определённого возраста не очень серьёзно относился к теннису. А потом, в 15-16 лет, у меня случился огромный скачок роста. И в 16 лет я стал первым номером мира среди 18-летних, то есть на два года старше. Круто! И тогда стало понятно, что я могу быть хорошим теннисистом.

Потом я довольно быстро попал в профессиональный тур, потому что в 17 лет я впервые сыграл в полуфинале турнира ATP в Гамбурге, и внезапно уже стал 120-м в мире. А потом всё пошло вверх и, к счастью, довольно быстро, – сказал Зверев в подкасте Knossi meets.