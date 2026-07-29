«Настоящий кошмар». Мирра Андреева — о матчах с сестрой Эрикой

Чемпионка «Ролан Гаррос» – 2026, пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о сложностях во время матчей со своей сестрой Эрикой.

«Когда приходится играть друг против друга – это настоящий кошмар. Худшее, что только может быть. Мы играли друг с другом два раза, и это были два худших дня в моей жизни. Столько давления, столько нервов…

Она об этом не знает, но перед нашим первым матчем в Ухане в 2024 году я даже немного плакала. На турнирах мы всегда живём в одном номере. И тогда тоже жили вместе. Для нас обеих было бы странно, если бы накануне матча мы вдруг разъехались по разным комнатам. Мы ведь всегда жили вместе, каждое утро вместе завтракали. Да, на корте мы соперницы, но за его пределами остаёмся сёстрами. Поэтому ничего не стали менять.

Я помню, что она уснула первой, а я так нервничала, что немного плакала перед матчем. Было слишком много эмоций, слишком много напряжения. Я просто не могла держать всё это в себе.

Мы играли вечером, поэтому почти весь день пришлось провести вместе. И это было не очень приятно. Мы обе нервничали, почти не разговаривали.

Накануне вечером я разговаривала с психологом. Она пыталась убедить меня, что я играю не против Эрики-сестры, но когда играешь против своей сестры, такой подход просто не работает.

Я пыталась сосредоточиться, разговаривала с Кончитой, но это тоже особо не помогло. Но в целом все эти нервы, эмоции и переживания… Это было худшее чувство, которое я когда-либо испытывала», – сказала Андреева во время записи подкаста Served With Andy Roddick.